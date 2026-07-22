Ieri sera è finalmente arrivata la notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano: l’Udinese e Nicolò Zaniolo hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto fino al 2029, con l’opzione di restare fino al 2030. Il giocatore, dopo settimane in cui si è assentato dagli allenamenti, già da oggi si unirà al resto della squadra prima di partire direzione Austria.

Le parole di Zaniolo

In concomitanza dell’ufficialità dell’accordo, l'attaccante si è voluto esprime sul proprio profilo Instagram per raccontare la sua gioia e chiarire la sua posizione in merito alle numerose voci degli ultimi giorni. Qui sotto le sue parole:

"Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisazioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l'Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest'anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!”

Di seguito il link per accedere al profilo social del calciatore:

https://www.instagram.com/p/DbEL52fDeaa/?igsh=emx6OHl6NXA3eTAw