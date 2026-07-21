Tra l’Udinese e il Watford continua la sinergia sulle operazioni di mercato. Sono infatti diversi i giocatori che potrebbero lasciare il Friuli per recarsi sotto la gestione tecnica di Dionisi.

L’obiettivo della dirigenza friulana è chiaro: partirà chi avrà poco spazio, con l’obiettivo di trovare continuità in Championship e recuperare valore sul mercato. Su tale fronte, nelle ultime ore sembrerebbe essere giunte alle battute finali la trattativa per Iker Bravo direzione Watford.

In merito a quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante spagnolo, nella giornata di ieri si è recato in Inghilterra per unirsi al club a titolo definitivo.

Watford occasione per rilanciarsi

Il suo arrivo nel 2024, era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, considerando che si parlava di uno dei migliori prospetti del settore giovanile del Real Madrid, nonché fresco vincitore ed MVP dell'Europeo U19. Dal suo arrivo, il giocatore però non è mai riuscito a ripagare le alte aspettative riposte su di lui, complice anche un rapporto mai sbocciato definitivamente con Kosta Runjaic.

La decisione di mandarlo a giocare in Inghilterra testimonia che la società creda ancora nelle sue potenzialità. A 21 anni, Iker Bravo ha ancora tempo per dimostrare il suo valore, ma la sensazione è che l'occasione agli Hornets possa essere quella decisiva per lanciare la sua carriera in maniera definitiva.