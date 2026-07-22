Dopo settimane di tensioni e continui rumors di mercato, è finalmente arrivata la firma sul nuovo contratto con l'Udinese per Nicolò Zaniolo. Le parti hanno raggiunto un accordo nella serata di ieri, con il giocatore che già da oggi riprenderà regolarmente ad allenarsi con i suoi compagni di squadra.

L'ex attaccante del Galatasaray aveva espresso insoddisfazione tramite il proprio agente per i termini contrattuali dopo il riscatto dal club turco, ma i bianconeri sono riusciti a trovare la quadra per giungere a un punto d'incontro.

Il comunicato dell’Udinese

"Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L'accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".

Le cifre e i dettagli del contratto

Il triennale firmato dal numero 10 ha un'opzione per la stagione successiva: ciò significa che Zaniolo potrebbe restare in Friuli fino al 2030. Lo stipendio è stato fissato a 1.8 milioni di euro più bonus legati a gol e assist: una soluzione che evidentemente ha messo d'accordo l'entourage del classe 1999 convincendolo a rimanere.