La società friulana, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i sostenitori bianconeri, che a partire dalla giornata di ieri sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere alla Friuli Venezia Giulia Cup. Una competizione in cui l’Udinese si misurerà con due grandi club europei: il Barcellona e il Nottingham Forest.

La nota dell’Udinese

“L'8 agosto, dalle ore 20.00, il grande calcio europeo arriva a Udine: assicurati il tuo posto per assistere alla Friuli Venezia Giulia Cup! I biglietti sono disponibili dalle 16.00 di martedì 21 luglio, non perdere l'occasione di vivere una serata unica, con ben tre match di seguito, in cui saranno protagoniste Udinese, Barcellona e Nottingham Forest!

Per gli abbonati bianconeri della stagione 2026/27 è prevista una tariffa speciale dedicata in tutti i settori, come anche per i minori di 18 anni.

I tagliandi possono essere acquistati online, presso le rivendite autorizzate e presso l'Infopoint Curva Nord del Bluenergy Stadium, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Le biglietterie saranno aperte esclusivamente nel giorno in cui si disputerà il torneo, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Udinese Calcio declina ogni responsabilità riguardo ad acquisti di tagliandi fatti su siti diversi da quello ufficiale www.udinese.ticketone.it, l'unico ufficiale ed autorizzato. Si sconsiglia l'acquisto di biglietti su piattaforme diverse da quella ufficiale.

Di seguito le tariffe:

Curva Nord: 25 €; 20 € (under 18); 20 € (abbonato); 15 € (under 18 abbonato)

Curva Sud: 25 €; 20 € (under 18); 20 € (abbonato); 15 € (under 18 abbonato)

Settore Ospiti: 25 €; 20 € (under 18)

Distinti: 35 €; 25 € (ridotto); 20 € (under 18); 25 € (abbonato); 20 € (ridotto abbonato); 15 € (under 18 abbonato)

Tribuna Laterale Nord/Sud: 55 €; 45 € (ridotto); 20 € (under 18); 45 € (abbonato); 35 € (ridotto abbonato); 15 € (under 18 abbonato)

Tribuna Centrale Nord/Sud: 70 €; 55 € (ridotto); 30 € (under 18); 55 € (abbonato); 45 € (ridotto abbonato); 25 € (under 18 abbonato)

Vip Club: 200 €

La tariffa ridotta si applica a donne, over 65 e invalidi 70%”.