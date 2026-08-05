L'Udinese continua a programmare il futuro della propria difesa. Nonostante il reparto sia numericamente completo, la dirigenza bianconera resta vigile sul mercato in vista di possibili movimenti in uscita e avrebbe individuato in Nemanja Gudelj uno dei profili ideali per rinforzare la retroguardia a disposizione di Kosta Runjaic.

Udinese, Gudelj è il profilo scelto per la difesa

Il futuro di Oumar Solet e Thomas Kristensen resta da monitorare con attenzione. Entrambi sono seguiti da diversi club, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Proprio per questo motivo, l'Udinese sta lavorando in anticipo per non farsi trovare impreparata qualora uno dei due dovesse lasciare il Friuli.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il club bianconero avrebbe già presentato una prima proposta a Gudelj, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Siviglia. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2027 con opzione per prolungare l'accordo fino al 2028.

Runjaic punta sull'esperienza del serbo

Gudelj rappresenta un profilo molto apprezzato dall'allenatore bianconero grazie alla sua esperienza internazionale e alla grande versatilità tattica. Nel corso della carriera il classe 1991 ha ricoperto sia il ruolo di centrocampista sia quello di difensore centrale, caratteristiche che gli consentirebbero di inserirsi rapidamente negli schemi di Runjaic e di offrire diverse soluzioni durante la stagione.

C'è anche il Bologna: le ultime sulla trattativa

L'Udinese, però, dovrà fare i conti con la concorrenza. Anche il Bologna segue con interesse Gudelj, soprattutto in vista delle possibili partenze di Jhon Lucumí e Nicolò Casale. La situazione resta quindi aperta e potrebbe trasformarsi in un vero e proprio duello di mercato.

Adesso la decisione spetta al difensore serbo, che dovrà valutare la proposta economica e la durata del contratto prima di sciogliere le riserve. L'Udinese resta fiduciosa e spera di chiudere un'operazione che porterebbe in Friuli un giocatore di esperienza, leadership e affidabilità.