L’Udinese continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. La società friulana sta valutando diversi profili in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di farsi trovare pronta davanti ai possibili cambiamenti della rosa.

Non solo Gudelj, dunque: la dirigenza bianconera sta monitorando più soluzioni per la retroguardia, soprattutto considerando gli scenari legati a eventuali cessioni. Le situazioni di Solet e Kristensen restano sotto osservazione e, in caso di partenze importanti, il club dei Pozzo potrebbe decidere di intervenire con nuovi innesti.

Udinese, nel mirino anche il giovane difensore olandese

Secondo quanto riportato da TMW, tra i profili seguiti dall’Udinese ci sarebbe anche Maas Willemsen, difensore mancino classe 2003 attualmente in forza all’Heerenveen.

Il centrale olandese milita nella massima divisione dei Paesi Bassi ed è legato all’Heerenveen da un contratto valido fino al 2029. Willemsen rappresenta un profilo in linea con la filosofia dell’Udinese: giovane età, margini di crescita e caratteristiche interessanti in prospettiva.

Al momento non ci sono indicazioni su una trattativa già avviata, ma il nome dell’olandese è finito sul taccuino della dirigenza friulana, sempre molto attenta ai talenti emergenti dei campionati europei.