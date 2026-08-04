Sarà la suggestiva cornice di Grado a ospitare la presentazione dell'away kit dell'Udinese per la stagione 2026/27. Il club bianconero ha scelto la località balneare friulana per svelare ufficialmente la nuova maglia da trasferta, che accompagnerà la squadra nel corso della prossima annata sportiva.

L'appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto alle ore 18.00 e sarà riservato esclusivamente agli organi di stampa. Alla presentazione prenderanno parte i rappresentanti della società, oltre a diverse autorità istituzionali. Tra queste sarà presente anche Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, a testimonianza del forte legame tra l'Udinese e il territorio.

L'evento rappresenterà l'occasione per scoprire nel dettaglio il design della nuova divisa da trasferta, dopo l'attesa che ha accompagnato le ultime settimane tra indiscrezioni e curiosità da parte dei tifosi.

Come seguire la presentazione

La cerimonia non sarà aperta al pubblico, ma tutti i sostenitori bianconeri potranno vivere il lancio della nuova maglia attraverso i canali ufficiali dell'Udinese. Il club racconterà l'evento in tempo reale con foto, video e contenuti esclusivi pubblicati sui propri profili social e sulle piattaforme ufficiali, consentendo ai tifosi di scoprire ogni dettaglio del nuovo away kit 2026/27.