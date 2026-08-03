Si chiude momentaneamente l’avventura di Jordan Zemura con la maglia dell’Udinese. Il laterale classe 1999, ormai ai margini del progetto tecnico bianconero, si trasferisce al Watford con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027.

L’operazione rientra nell’asse di mercato tra i due club della famiglia Pozzo e completa il triplo affare che ha coinvolto anche Iker Bravo e Martin Payero.

Zemura al Watford: il comunicato dell’Udinese

L’Udinese ha ufficializzato la cessione temporanea del giocatore, con l’obiettivo di permettergli di trovare maggiore continuità e un minutaggio più elevato rispetto a quello che avrebbe potuto avere in Friuli.

Questo il comunicato del club bianconero:

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito, fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive di Jordan Zemura al Watford FC. A Jordan un grande in bocca al lupo per questa stagione”.