Lo 0-1 contro il Trabzonspor non cambia le sensazioni positive di Oier Zarraga al termine dell'amichevole. Il centrocampista dell'Udinese ha analizzato la prestazione dei bianconeri e il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione, sottolineando l'importanza del percorso di crescita in vista degli impegni ufficiali.

"La sconfitta non è l'aspetto più importante. In queste settimane abbiamo lavorato tanto sia dal punto di vista fisico sia tattico e penso che, giorno dopo giorno, stiamo migliorando. Anche se non è arrivata la vittoria, questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così per arrivare pronti alla prima partita di Coppa Italia", ha dichiarato Zarraga.

Il centrocampista spagnolo ha poi parlato del gruppo che sta nascendo durante il ritiro estivo: "Già dalla scorsa stagione avevo percepito un cambiamento. Vedo una squadra forte, composta da persone con grandi valori. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità perché, alla fine, i risultati che tutti vogliamo arriveranno".

Zarraga ha inoltre commentato il proprio adattamento ai diversi sistemi di gioco provati da mister Kosta Runjaic in queste settimane: "Nel corso della mia carriera ho giocato in tanti sistemi diversi. Mi trovo bene quando posso stare vicino al pallone e giocare in mezzo al campo, ma sono sempre a disposizione dell'allenatore".