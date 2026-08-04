L'Udinese continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato. La dirigenza bianconera sta valutando diverse opportunità, con particolare attenzione al mercato degli svincolati, e stando a quanto riporta Tuttomercatoweb tra i nomi finiti sul taccuino del club friulano c'è quello di Nemanja Gudelj.

Il difensore-centrocampista serbo, reduce dalla conclusione della sua lunga esperienza con il Siviglia, rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese avrebbe individuato nel classe 1991 il giocatore ideale per aggiungere qualità, personalità e versatilità alla linea difensiva.

Le caratteristiche di Gudelj

Gudelj nel corso della sua carriera ha dimostrato grande duttilità tattica: nato come centrocampista, nel corso degli anni è stato spesso impiegato anche come difensore centrale, ruolo nel quale ha saputo mettere in mostra senso della posizione, fisicità ed esperienza internazionale. Inoltre le sue numerose presenze tra campionato spagnolo e competizioni europee rappresentano un valore aggiunto per un gruppo giovane come quello bianconero.

La sua capacità di ricoprire più ruoli e la leadership maturata negli anni sono elementi che hanno convinto Runjaic a indicarlo come una delle priorità per completare il reparto arretrato. L'Udinese, infatti, vuole garantire maggiore solidità alla difesa e inserire un giocatore in grado di guidare i compagni dentro e fuori dal campo.

Juan Jesus resta un'alternativa

Parallelamente, il club friulano continua a monitorare altre soluzioni. Tra le alternative valutate resta Juan Jesus, anch'egli attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza con il Napoli.

Il brasiliano rappresenta un'opzione di grande esperienza per la Serie A, avendo alle spalle una lunga carriera nel massimo campionato italiano e importanti sfide affrontate con le maglie di Inter, Roma e Napoli. Un profilo affidabile che potrebbe garantire centimetri, conoscenza del torneo e presenza nello spogliatoio.

Al momento, però, il nome in cima alle preferenze di Kosta Runjaic sembrerebbe essere quello di Gudelj. L'Udinese continua a lavorare sottotraccia, valutando costi e condizioni dell'operazione, con l'obiettivo di regalare al tecnico un nuovo elemento di spessore per la retroguardia bianconera.