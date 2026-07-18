Rientrato a Udine al termine dell’esperienza in prestito al Las Palmas, Iker Bravo potrebbe lasciare nuovamente la squadra friulana in questa finestra di calciomercato.

L'attaccante, non sembrerebbe rientrare nei piani tattici di Kosta Runjaic, proprio per tale motivo, la società bianconera sta riflettendo sul trovare la soluzione migliore per entrambe le parti in causa. Al momento sul giocatore si registra l’interesse del Watford, club che milita nella seconda divisione inglese.

Le statistiche della scorsa stagione

Iker Bravo ha iniziato la scorsa stagione con la maglia dell’Udinese, dove in 10 partite ha segnato 2 reti tra Serie A e Coppa Italia. Queste sono rimaste anche le sue uniche due marcature stagionali, non avendo trovato la via del gol con il Las Palmas, squadra nella quale è arrivato nel mercato di gennaio.

Il classe 2005, è quindi alla ricerca di una squadra che gli permetta di rilanciarsi e il Watford potrebbe rappresentare la soluzione ideale.