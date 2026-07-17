È una notizia di pochi minuti fa, che Mergim Vojvoda è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con l'Udinese. Dopo l'annuncio dell'accordo tra la società bianconera e il Como nella serata di mercoledì 15 luglio, il calciatore si è recato questa mattina a Roma per effettuare i controlli di rito. Dopodiché avvera la firma sul contratto che lo legherà alla squadra friulana per i prossimi due anni con l’opzione per un terzo.

Dettagli e costi dell’operazione

Una trattativa che la dirigenza dell’Udinese ha portato avanti negli ultimi giorni, facendo registrare l’affondo decisivo nella serata di mercoledì. Sul terzino, si registrava l’interesse di diversi club italiani e non solo, ma i bianconeri sono stati coloro che hanno deciso di puntare con maggior decisione su Vovjvoda.

L’innesto del kosovaro porterà senz’altro esperienza e duttilità, essendo il terzino un jolly difensivo in grado di ricoprire più ruolo nel reparto arretrato. In merito alle cifre dell’affare si parla di poco meno di 2 milioni di euro, trasferimento che quindi anche sotto l’aspetto economico conferma che l’Udinese ha fatto un gran colpo.

Al termine delle visite, il giocatore partirà per raggiungere i suoi nuovi compagni e per mettersi subito a disposizione di mister Runjaic.