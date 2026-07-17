Nella giornata di ieri, l’Udinese ha aperto le porte ai propri sostenitori, che hanno potuto così assistere all’allenamento della squadra bianconera. I tifosi friulani hanno risposto presenti e si sono presentati in buon numero al centro sportivo Bruseschi, dimostrando ancora una volta il proprio attaccamento alla squadra.

Si rivede anche Gerard Deulofeu, non insieme al gruppo squadra ma su un altro campo dell'impianto sportivo bianconero. L'attaccante spagnolo sta provando un recupero che avrebbe dello straordinario, dopo il calvario subito in seguito al grave infortunio patito nella stagione 2022/23.

Il giocatore, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare con la maglia dell'Udinese, proverà fino all’ultimo a recuperare la migliore forma fisica per fare il tanto atteso ritorno in campo.