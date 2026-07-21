In un’intervista concessa al Messaggero Veneto, Alessandro Zanoli, difensore classe 2000 dell’Udinese, ha parlato della sua condizione fisica e su quali saranno gli obiettivi per la prossima stagione. Di seguito le parole del giocatore bianconero:

Come procede il recupero dall’infortunio? “Bene, miglioro giorno dopo giorno. Fra tre-quattro settimane comincerò ad allenarmi stabilmente in gruppo e poi ci vorrà ancora un po' per disputare una partita ufficiale. Gol col crociato rotto? Perché non si era rotto completamente il menisco. Questo mi ha dato una mano. E poi anche i muscoli flessori hanno aiutato la stabilità del ginocchio"

In cosa devo migliorare? “Mi verrebbe da dire nella fase difensiva, però prima dell'infortunio ero migliorato. Devo ripartire da lì. L’obiettivo è tornare esattamente come prime dell’infortunio a livello di condizione”.

In spogliatoio parlate di Zaniolo? "Ne parliamo, Nicolò è un giocatore fondamentale per noi".