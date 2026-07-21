L'Udinese blinda uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. Il club bianconero, ha annunciato infatti il rinnovo di contratto di Matteo Palma, che ha prolungato il proprio accordo con i friulani fino al 30 giugno 2031.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo, Palma rappresenta un punto fermo per il futuro del club, che con questo rinnovo conferma la volontà di puntare sui giovani cresciuti in casa.

Il giocatore, dove aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile, ha fatto il proprio debutto in prima squadra nel 2025 e da allora ha già collezionato 10 presenze.

Il comunicato del club

"Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto, fino al 30 giugno 2031, di Matteo Palma.

Il difensore classe 2008 proseguirà, così, il suo percorso con la maglia bianconera con cui ha svolto tutta la trafila delle giovanili fino a debuttare in prima squadra il 26 maggio 2025.

Palma è uno dei migliori talenti nel suo ruolo di tutto il panorama europeo e, pur essendo appena 18enne, vanta già 10 presenze con l'Udinese tra Serie A e Coppa Italia.

In bocca al lupo Matteo e buon lavoro, ci sono tante sfide da vincere insieme".