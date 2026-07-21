Il calciatore è atteso in Friuli per siglare il prolungamento di contratto.
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Sembra essere giunta al termine la telenovela fra Nicolò Zaniolo e l’Udinese. Le due parti, nella giornata di ieri, hanno trovato l'accordo per l'adeguamento dell'ingaggio del giocatore, che quindi rimarrà in Friuli nella prossima stagione.
Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di accontentare le richieste del calciatore, atteso in questo ore per mettere nero su bianco.
Con il nuovo contratto, Zaniolo, guadagnerà 1,8 milioni a stagione, con l’inserimento di alcuni bonus facilmente raggiungibili. Mister Konsta Runjaic, aspetta ora il classe 1999 e spera di averlo a disposizione sin da subito. Ricordiamo che i bianconeri partiranno domani 22 luglio per recarsi in Austria e continuare la preparazione in vista della prossima stagione.
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