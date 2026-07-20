L’asse di mercato tra l’Udinese e il Watford si fa sempre più caldo con diversi nomi in ballo. Negli ultimi giorni, vi abbiamo raccontato di come il club inglese sia interessato al profilo di Iker Bravo, rientrato in Friuli dopo l’esperienza con il Las Palmas.

Oltre all’attaccante ci sono però altre due profili in ballo: si tratta di Payero e Zemura, che potrebbero salutare i bianconeri per trasferirsi nella squadra allenata da Dionisi.

Le ultime notizie di Gianluca Di Marzio

A conferma dell’interesse del club inglese per diversi giocatori bianconeri, sono state anche le parole dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riporta il giornalista, il Watford si sta infatti interessando a molti calciatori che sono attualmente nella rosa dell'Udinese, ma sono chiusi e cercano una nuova squadra per rilanciarsi.

Oltre a Iker Bravo, nelle ultime ore sono finiti sotto le luci dei riflettori pure Martin Payero e Jordan Zemura, che sembrano essere vicini al trasferimento in Inghilterra, scrive Di Marzio.

Sia il centrocampista che il terzino, sono due profili graditi agli inglesi e la famiglia Pozzo sembra essere intenzionata a spostare i calciatori oltremanica per potere dare loro più spazio e rilanciarsi. Nei prossimi giorni sono attese novità in merito e si capirà se tutti e tre i calciatori faranno la tratta Udine-Watford o solo alcuni di questi intraprenderà questa nuova avventura.