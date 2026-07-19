Il futuro di Oumar Solet con la maglia dell’Udinese è ancora tutto da definire. Nelle scorse settimane, l’Inter si era interessata al giocatore, ma la trattativa non è andata in porto, così che il difensore ha iniziato la preparazione estiva con la squadra friulana.

Il classe 2000, non ha mai nascosto l’ambizione di trasferirsi in un club che disputi una competizione europea, ed è proprio su tale fronte che negli ultimi giorni si registra l’interesse del Napoli.

Solet per sostituire Buongiorno

Nonostante tra i due club non ci siano stati ancora contatti ufficiali, gli azzurri stanno valutando diversi profili per quanto riguarda il reparto difensivo e uno dei nomi monitorati è quello di Solet. Tutto, però, è legato all'infortunio che ha colpito Alessandro Buongiorno, con la società e il giocatore che stanno decidendo quale sia la strada giusta da percorrere.

Nel caso si optasse per l'operazione, il difensore italiano rischierebbe di rimanere fuori a lungo. Il neo allenatore, Massimiliano Allegri, non vorrebbe farsi trovare impreparato e avrebbe chiesto alla società l’acquisto di un centrale. Ad oggi, il difensore dell'Udinese, però, non è l'unico profilo che il Napoli sta seguendo: il club campano sta monitorando anche le situazioni legate a Federico Gatti e Tiago Gabriel.