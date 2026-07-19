Nella prima amichevole stagionale i bianconeri pareggiano per 2-2 contro l’Istra 1961.
“Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus
La prima amichevole dell'Udinese 2026/27 termina in parità. Al centro sportivo Bruseschi i bianconeri affrontano l'Istra 1961, squadra della massima serie croata che inizierà il suo campionato fra meno di due settimane, mostrando carattere nella rimonta finale e traendo indicazioni preziose per il resto della preparazione.
Il racconto del match: primo tempo
Il match si apre con il vantaggio dell'Istra alla prima occasione utile, firmato di testa da Kablar su calcio d'angolo. I croati ci riprovano poi poco prima del 15' con Skafar-Zuzic, che si accentra dalla sinistra e calcia alto.
I bianconeri controllano di più il gioco, senza forzare i ritmi, e al 18' Gomez viene servito bene sulla corsa in area, ma viene chiuso da un difensore. Cinque minuti dopo ci prova pure Kristensen, con un colpo di testa che finisce a lato.
Attorno alla mezz'ora si fa rivedere l'Istra: Jaganjac viene servito dalla destra e va al tiro, chiuso in angolo dalla difesa bianconera. Sull'angolo che ne nasce, Miettinen mette il pallone a lato di testa.
La migliore occasione dell'Udinese nel primo tempo arriva al 35' e nasce dai piedi di Pejicic, che si libera sulla sinistra e serve a rimorchio Zarraga, il quale colpisce il palo. Sul rimbalzo si avventa Bertola, ma il portiere para con il piede.
Secondo tempo
L'avvio di secondo tempo è un monologo bianconero. Dopo pochi minuti Ekkelenkamp calcia di poco fuori dal limite, poi attorno all'ora di gioco sia Pafundi che lo stesso olandese concludono dalla stessa mattonella sulla sinistra dell'area, trovando l'opposizione di Kolic.
Il forcing degli uomini di Runjaic prosegue con un tiro da fuori, alto, di Camara, ma il gol lo trova prima l'Istra, che in una rara sortita offensiva raddoppia con il colpo al volo di Jaganjac, in anticipo su Padelli in uscita. L'Udinese cerca subito la reazione, Gueye ci prova con una girata ma trova un difensore sulla sua traiettoria.
La partita cambia destino a 5' dalla fine, con due reti bianconere in rapida successione: prima Piotrowski insacca con una bella rovesciata, poi Vinciati raccoglie la torre di Gueye e scarica una potente conclusione sotto la traversa.
Finisce quindi in parità l'esordio stagionale degli uomini di Runjaic, che dal 22 luglio saranno impegnati nel ritiro di Lienz.
Tabellino Udinese - NK Istra 1961:
Udinese (3-4-2-1): Okoye (dal 1' st Padelli); Abankwah (dal 1' st Palma) Kristensen (cap.) (dal 1' st Kabasele), Solet (dal 1' st Ebosse); Bertola (dal 1' st Goglichidze), Zarraga (dal 1' st Camara), Miller (dal 1' st Piotrowski), Arizala (dal 1' st Kamara); Pejicic (dal 1' st Pafundi, dal 28' st Vinciati), Gomez (dal 1' st Ekkelenkamp); Bayo (dal 1' st Gueye).
A disposizione: Piana, Mlacic, Popov. All. Runjaic
NK Istra 1961 (4-4-2): Kolic (cap.); Hrvatin, Kumar, Miettinen, Sepic; Skafar-Zuzic, Kablar, Ayuma, Frederiksen; Jaganjac, Saranic.
A disposizione: Banovac, Kunst, Nasraoui, Rozic, Mauric, Prevljak, Gorican, Sama, Bangura, Ahmeti, Ukich, Taraba, Albarracin, Celja, Momoh, Agada, Doumbia, Kadusic, Joka, Anic, Pajkovic. All. Cabello
Arbitro: Migliorini
Assistenti: Munitello - Mamouni
Marcatori: Kablar (I) al 7' pt, Jaganjac (I) al 26' st, Piotrowski (U) al 39' st, Vinciati (U) al 41' st
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno
Note: nessuna
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