L'Udinese è alla ricerca di rinforzi nella zona centrale del campo e vuole intervenire in questa finestra di mercato per migliorare la rosa. Dopo la cessione di Atta alla Fiorentina, i friulani stanno monitorando le possibili occasioni per la mediana, e gli occhi della dirigenza bianconera sarebbero finiti sul profilo di Warren Bondo, fuori dal progetto Milan dopo essere rientrato dal prestito annuale alla Cremonese.

La posizione e la richiesta del Milan

Al oggi, in ogni caso, non c’è ancora stato nessun contatto ufficiale tra l’Udinese e il Milan. Il centrocampista classe 2003, escluso dai convocati del ritiro da parte di Ruben Amorim, si sta allenando a parte a Milanello e attende di conoscere la sua prossima destinazione.

Un eventuale trasferimento in Friuli sarebbe una soluzione gradita dal francese, dove potrebbe trovare continuità in campo e continuare il percorso di crescita intrapreso.

Il Milan, resta quindi in attesa dei primi passi della dirigenza bianconera e per sedersi al tavolo delle trattative chiede almeno 8 milioni di euro.