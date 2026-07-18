Nella giornata di oggi, l’Udinese scenderà in campo per il primo test di questo ritiro estivo. I bianconeri, affronteranno alle ore 18:00, l’NK Istra, squadra che milita nella massima serie croata. La sfida si disputerà al centro sportivo Dino Bruseschi.

Per mister Konsta Runjaic, sarà un test molto importante in cui avrà la possibilità di compiere i primi esperimenti a livello tattico, cercando anche di inserire i nuovi arrivi.

La squadra friulana è pronta a vivere gli ultimi giorni di preparazione in Friuli prima di volare in Austria per il ritiro di Lienz, in programma dal 22 luglio al 4 agosto, dove sarà impegnata in altre amichevoli. Una volta tornati in Italia, i bianconeri saranno invece impegnati nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest.