“Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus

Era nell’aria già da diverso tempo, ora è arrivata anche l’ufficialità: L’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, comunica la nascita della Friuli Venezia Giulia Cup. Un torneo, in cui i bianconeri una volta conclusa la preparazione in Austria, si misureranno con due squadra di alto livello, come il Barcellona e il Nottingham Forest.

Il comunicato della società

“A meno di un anno dalla Supercoppa UEFA, il Friuli Venezia Giulia e il Bluenergy Stadium tornano sotto i riflettori del calcio internazionale grazie alla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Udinese Calcio.

Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20.00, la casa dei bianconeri ospiterà la prima edizione della "Friuli Venezia Giulia Cup", un evento di prestigio che metterà di fronte l'Udinese a due club di assoluto livello internazionale: il Barcellona e il Nottingham Forest.

I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga spagnola. II Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League.

Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine a quasi vent'anni dalla sfida di UEFA Champions League disputata il 7 dicembre 2005, mentre sarà una prima assoluta nel capoluogo friulano per il Nottingham Forest.

L'evento rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per il territorio regionale, che torna al centro dell'attenzione sportiva internazionale, confermando la capacità del Friuli Venezia Giulia e del Bluenergy Stadium di attrarre grandi squadre e manifestazioni di livello mondiale.

Il triangolare sarà articolato in tre partite della durata di 45 minuti ciascuna che si disputeranno in questo ordine:

Udinese - Nottingham Forest (ore 20)

Barcellona - Nottingham Forest (a seguire)

Udinese - Barcellona (a seguire)

In caso di parità al termine dei 45 minuti si procederà con la serie dei calci di rigore. La squadra vincitrice ai rigori otterrà 2 punti, quella sconfitta 1 punto. In caso di vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti, secondo il sistema tradizionale.

La città di Udine con il suo moderno stadio che ospita le partite dell'Udinese Calcio, tra i club sportivi più vecchi d'Italia (1896), accoglierà dunque questa attesissima sfida, offrendo ospitalità ai tifosi catalani e inglesi. Udine e la regione Friuli Venezia Giulia, nella parte più a Nord-Est della penisola italiana, rappresentano un'interessante meta che concentra in poche centinaia di chilometri mare, montagna, colline, ricchi tesori artistici, culturali e impareggiabili eccellenze enogastronomiche.

I biglietti per il torneo saranno disponibili a breve sul circuito TicketOne. Maggiori informazioni su modalità di vendita e prezzi saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Udinese Calcio e della Regione Friuli Venezia Giulia"