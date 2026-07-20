Sembra essere terminata la crisi tra l’Udinese e Nicolò Zaniolo. Le due parti, si sono infatti riavvicinate dopo le vicende delle ultime settimane. Il fantasista classe 1999, che nei giorni scorsi aveva lasciato il Friuli per prolungare le sue vacanze, giustificando l'assenza dagli allenamenti con un certificato medico, è ormai vicinissimo a trovare la quadra definitiva con la dirigenza friulana per il tanto atteso e discusso adeguamento contrattuale.

I motivi della rottura

I contrasti tra le due parti sono nati dal mancato accordo sull'adeguamento dello stipendio, una promessa che la società aveva fatto al giocatore al momento del suo arrivo a Udine, prima di riscattarlo a titolo definitivo dal Galatasaray.

Zaniolo e il suo agente, Claudio Vigorelli, forti delle prestazioni del calciatore nella scorsa stagione, hanno bussato alla porta dei dirigenti bianconeri per ottenere un riconoscimento economico.

L'Udinese, dal canto suo, ha sempre manutenuto una posizione chiara. Lo aveva dichiarato anche il dirigente Franco Collavino: "Nessun muro alzato, ma fermezza sulle cifre”. I bianconeri hanno infatti offerto un rinnovo triennale con una parte fissa da 1,5 milioni di euro: il compromesso decisivo, atteso nelle prossime ore, arriverà grazie alla modifica di piccolo dettagli economici, legati sopratutto ai bonus raggiungibili.

Atteso già oggi il rientro in gruppo

Risolti gli ultimi dettagli economici, Zaniolo è atteso a Udine già nella giornata di oggi per riprendere gli allenamenti e mettersi subito a disposizione di mister Runjaic.. Il numero 10 si aggregherà al gruppo in tempo per la partenza per il ritiro austriaco di Lienz, fissata per mercoledì 22 luglio.