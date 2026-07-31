Il Media Day dell'Udinese nel ritiro di Lienz è proseguito con la presentazione ufficiale di Mergim Vojvoda. L'esterno kosovaro, tra i principali volti nuovi della rosa di Kosta Runjaic, ha incontrato la stampa insieme ai dirigenti bianconeri, che hanno espresso grande soddisfazione per il suo arrivo.

Ad aprire la conferenza è stato il direttore generale Franco Collavino.

"Mergim è un ottimo acquisto. Porta affidabilità, mentalità ed esperienza. Nella scorsa stagione ha dato un contributo importante al percorso del Como e siamo convinti che potrà mettere tutte queste qualità al servizio dell'Udinese."

Il Group Technical Director Gianluca Nani, che ha sottolineato la duttilità del nuovo acquisto.

"Abbiamo preso un giocatore straordinario. Per me Mergim è un calciatore da Champions League. Ha una qualità rara: sa interpretare tanti ruoli e ovunque abbia giocato ha sempre ottenuto grandi risultati. La sua versatilità rappresenta un valore enorme per questa squadra."

Anche il direttore sportivo Gökhan Inler ha evidenziato le qualità umane del difensore.

"Oltre al valore tecnico, vedo in lui un leader. È un giocatore che si assume responsabilità e può essere un punto di riferimento anche nello spogliatoio."

Vojvoda: "L'Udinese è un grande club"

Vojvoda ha ringraziato la società per la fiducia ricevuta e ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta bianconera.

"Voglio ringraziare tutti per le belle parole. La mia volontà è ricambiare questa fiducia dando sempre il massimo. Sono a completa disposizione del mister e del club.

"Siamo solo all'inizio della stagione e in ritiro stiamo lavorando molto duramente. C'è tanto da costruire e vedremo, partita dopo partita, dove potremo arrivare. Sono una persona ambiziosa e credo sia giusto avere grandi obiettivi, soprattutto nell'anno del 130° anniversario del club."

Vojvoda ha ribadito la propria disponibilità a ricoprire qualsiasi ruolo venga richiesto da Runjaic.

"Sono pronto a giocare ovunque il mister riterrà opportuno. Mi piace vincere e mettermi sempre al servizio della squadra.

Anche quando ero al Como consideravo l'Udinese una grande società. Quando sono arrivato ho trovato strutture fantastiche e ho percepito subito la fiducia del club nei miei confronti. È stato un aspetto determinante nella mia scelta."