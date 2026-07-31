Simone Pafundi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera. Il talento dell'Udinese ha lasciato il ritiro di Lienz ed è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Catanzaro.

L'intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma la società friulana ha voluto preservare il controllo sul futuro del classe 2006 inserendo anche il diritto di controriscatto, una clausola che consentirà ai bianconeri di riportare il giocatore a Udine qualora decidesse di esercitare tale opzione.

L’Udinese mantiene il controllo sul cartellino

Dopo essere stato osservato da Kosta Runjaic nel corso delle prime settimane di preparazione estiva, la decisione condivisa è stata quella di permettere a Pafundi di giocare con maggiore continuità. Il fantasista vivrà così la sua terza esperienza in prestito consecutiva, ancora una volta in Serie B, categoria nella quale potrà trovare spazio e responsabilità.

Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto con il Catanzaro, ultimi passaggi prima dell'annuncio ufficiale.

L'inserimento del controriscatto testimonia come l'Udinese continui a considerare Pafundi uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio. L'obiettivo del club è quello di permettere al giocatore di crescere in un contesto che negli ultimi anni ha saputo valorizzare diversi giovani, per poi riportarlo in Friuli con un bagaglio di esperienza maggiore.