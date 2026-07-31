In occasione del Media Day organizzato nel ritiro di Lienz, Kosta Runjaic ha incontrato la stampa per fare il punto sul lavoro svolto dall'Udinese nelle prime settimane di preparazione in vista della nuova stagione.

Il tecnico bianconero ha aperto il suo intervento sottolineando l'importanza del ritiro in Austria e ricordando come ogni campionato rappresenti una nuova sfida.

"Benvenuti a tutti a Lienz. Sono molto contento di essere qui per la terza stagione consecutiva. Ogni anno si riparte da zero e sappiamo che dovremo conquistare la salvezza il prima possibile. Da lì potremo costruire il resto del nostro percorso."

Runjaic ha poi ribadito quale debba essere l'obiettivo della squadra in questa fase.

"Il nostro focus deve essere sulle prestazioni e sul lavoro quotidiano. In questo momento dobbiamo prepararci nel migliore dei modi per iniziare bene la stagione."

Soddisfazione per il lavoro svolto nel ritiro

"Siamo al termine della quarta settimana di lavoro e ho trovato un'ottima mentalità. Ci alleniamo con intensità, ma senza trascurare il recupero e il team building, aspetti fondamentali per creare un gruppo forte."

Le amichevoli, secondo Runjaic, rappresentano soprattutto un banco di prova per verificare i progressi della squadra.

"In questo momento il risultato non è la priorità. Voglio vedere sul campo quello che prepariamo durante la settimana. Vincere aiuta sempre, ma ciò che conta è arrivare pronti all'inizio del campionato. L'idea è permettere a ogni giocatore di disputare almeno 60 minuti nelle prossime due amichevoli, senza correre rischi dal punto di vista fisico."

I nuovi acquisti e il saluto ad Atta

Runjaic ha dedicato un passaggio anche ai nuovi innesti, soffermandosi sulle qualità di Unai Gomez e Mergim Vojvoda.

"Unai Gomez è un giocatore che si inserisce perfettamente nella nostra rosa. Gioca con entusiasmo, intensità e ha ancora ampi margini di crescita. Vojvoda porta esperienza, conosce bene la Serie A ed è un leader, anche se avrà bisogno di un po' di tempo per inserirsi nei nostri meccanismi."

Non è mancato un pensiero per Arthur Atta, salutato con affetto dopo il trasferimento.

"Gli auguro il meglio. È la dimostrazione di come a Udine un giovane possa crescere e raggiungere livelli molto alti. Ora si aprono nuove opportunità per altri ragazzi e abbiamo piena fiducia in Maduka."

Grande fiducia in Zaniolo

"Ha ereditato il numero 10 e un ruolo importante nella squadra. Sta lavorando molto bene, è predisposto al sacrificio e arriva da una stagione positiva. Non vede l'ora di iniziare il campionato per ripagare la fiducia ricevuta. Mi aspetto molto da lui. Sono convinto che possa essere un esempio sia durante gli allenamenti sia in partita."

L'obiettivo: un'Udinese più solida

"Abbiamo analizzato con attenzione lo scorso campionato. Siamo soddisfatti dei punti conquistati, ma non dei gol subiti. Dobbiamo migliorare la solidità difensiva, essere più aggressivi senza palla e mantenere la squadra più compatta."