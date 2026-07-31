Il Media Day dell'Udinese a Lienz è proseguito con la presentazione ufficiale di Giorgi Chakvetadze, uno dei nuovi acquisti della formazione di Kosta Runjaic. Il fantasista georgiano ha incontrato i giornalisti insieme ai dirigenti bianconeri, raccontando le sue prime sensazioni dopo l'arrivo in Friuli.

Ad aprire la conferenza è stato il direttore generale Franco Collavino, che ha dato il benvenuto al nuovo acquisto.

"Giorgi è un calciatore di grande qualità e con un'importante esperienza internazionale, maturata anche attraverso oltre cento presenze con il Watford. Gli auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni con la maglia dell'Udinese."

Grande entusiasmo anche nelle parole del Group Technical Director Gianluca Nani.

"È un giocatore straordinario. Quando parte palla al piede è molto difficile da fermare, perché abbina velocità e tecnica. Crediamo che la Serie A rappresenti il passo giusto per la sua crescita e siamo convinti che possa regalarci anche gol e assist. Per caratteristiche può ricordare Kaká: è un centrocampista offensivo capace di giocare sia da trequartista sia da mezzala. Oltre alle qualità tecniche, è un professionista esemplare."

Anche il direttore sportivo Gökhan Inler ha espresso piena fiducia nel nuovo arrivato.

"Ha una mentalità importante e sono certo che darà sempre il cento per cento per questa squadra."

Le parole di Chakvetadze

Nel corso della conferenza, Chakvetadze ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto a sposare il progetto bianconero.

"L'Udinese è un grande club, con una storia importante, e sono molto felice di essere qui. Con Gianluca Nani ho un ottimo rapporto dai tempi del Watford e mi ha parlato spesso di questa società e dell'opportunità di confrontarmi con un campionato di altissimo livello.

La mia posizione preferita è quella di numero dieci alle spalle delle punte, ma posso giocare anche sugli esterni o come mezzala, a seconda delle esigenze della squadra."

Chakvetadze ha fatto il punto anche sulle sue condizioni fisiche.

"Sto lavorando duramente per tornare il prima possibile. Tra qualche giorno ricomincerò a correre e, nel giro di qualche settimana, spero di allenarmi con il gruppo."

In chiusura, il nuovo numero bianconero ha descritto il proprio modo di interpretare il calcio e gli obiettivi per la nuova avventura.

"Mi piace dribblare, creare occasioni per i compagni, giocare in avanti e segnare. Spero di mettere presto queste qualità al servizio dell'Udinese e dare il mio contributo alla squadra."