Udinese, occhi su Nemanja Gudelj: il centrocampista serbo è svincolato e piace ai bianconeri.
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L'Udinese continua a muoversi sul mercato alla ricerca delle ultime pedine da inserire nella rosa di Kosta Runjaic. Tra i profili valutati dalla società friulana c'è anche Nemanja Gudelj, centrocampista serbo classe 1991 attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Siviglia.
Il giocatore rappresenterebbe un'opportunità interessante per la squadra bianconera, soprattutto per la sua esperienza maturata ai massimi livelli e per la capacità di ricoprire più ruoli.
Un profilo di esperienza
Gudelj può giocare sia davanti alla difesa sia nel ruolo di centrale difensivo, garantendo quindi a Runjaic una soluzione particolarmente versatile.
L'Udinese è interessata alla possibilità di inserire in rosa un elemento esperto, capace di aiutare anche i tanti giovani presenti nel gruppo.
La concorrenza non manca
Sul giocatore si sono mossi anche altri club, ma l'Udinese sarebbe tra le società maggiormente interessate. La dirigenza friulana dovrà quindi valutare rapidamente se trasformare il sondaggio in una vera trattativa.
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