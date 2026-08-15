IL RACCONTO DEL MATCH UDINESE-PADOVA 1-0. I bianconeri soffrono nel finale, ma difendono il vantaggio e portano a casa la vittoria. L'Udinese supera il Padova per 1-0 al Bluenergy Stadium al termine di una gara equilibrata e combattuta. I bianconeri crescono con il passare dei minuti e trovano il vantaggio al 35' con Davis, bravo a sfruttare l'assist di Solet e a battere Sorrentino con un preciso tocco in area.

Nella ripresa l'Udinese prova a gestire il risultato, mentre il Padova aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Nel finale gli ospiti sfiorano più volte l'1-1, ma Solet è decisivo con due interventi provvidenziali. La squadra di Runjaic resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria sofferta.

IL TABELLINO

UDINESE-PADOVA 1-0

RETE: 35' Davis

AMMONITI: Zaniolo, Buksa

SOSTITUZIONI UDINESE: 63' Buksa per Davis, Gueye per Zaniolo; 73' Miller per Karlstrom; 83' Unai Gomez per Ekkelenkamp, Arizala per Kamara.

SOSTITUZIONI PADOVA: 46' Bortolussi per Lasagna; 70' Varas per Caprari; 78' Cocchi per Sgarbi.

Finale di sofferenza

Il Padova prova l'ultimo assalto, ma l'Udinese resiste fino al triplice fischio. Sono cinque i minuti di recupero e i bianconeri stringono i denti per difendere il vantaggio.

All'89' Solet conquista un fallo prezioso e fa trascorrere altri secondi. All'87' il Padova riparte dopo un errore di Abankwah, ma la difesa bianconera tiene.

All'85' Gueye trova Unai Gomez, che però perde un tempo di gioco e non riesce a concludere.

Solet decisivo

All'83' gli ultimi cambi di Runjaic: dentro Unai Gomez e Arizala per Ekkelenkamp e Kamara.

Dopo il cooling break l'Udinese abbassa i ritmi e prova a gestire il vantaggio. Il Padova aumenta invece la pressione e cerca il varco giusto.

All'81' arriva il grande brivido: Bortolussi calcia da posizione ravvicinata, ma Solet compie una chiusura provvidenziale e salva l'Udinese.

Un minuto dopo il francese è ancora protagonista, bloccando un'altra conclusione di Bortolussi e guadagnando anche una rimessa dal fondo.

Ripresa intensa

Al 68' Gueye serve Ekkelenkamp al limite, ma il tiro dell'olandese termina alto.

Al 63' Runjaic cambia l'attacco: dentro Buksa e Gueye per Davis e Zaniolo. Al 58' Solet cerca Kamara con un'ottima imbucata, ma il pallone è troppo lungo.

L'Udinese prova a colpire in ripartenza: Ekkelenkamp serve Davis in profondità al 55', ma l'inglese non riesce a dare forza alla conclusione.

Al 53' proteste bianconere per un possibile tocco di mano in area, ma Rapuano lascia correre. Poco dopo arriva il giallo per Zaniolo.

Il Padova parte forte con Bortolussi, che al 47' non trova la porta sul cross di Dellavalle. L'Udinese risponde con Zaniolo, bravo a liberarsi di due avversari ma impreciso nell'ultimo passaggio.

FINE PRIMO TEMPO – UDINESE-PADOVA 1-0

Zaniolo sfiora il raddoppio

Al 44' arriva la grande occasione per il 2-0: errore in impostazione del Padova e Zaniolo si presenta in area. Il numero 10 sceglie il tocco sotto, ma Sorrentino rimane in piedi e riesce a fare sua la sfera.

Nel finale il Padova prova a reagire, ma la retroguardia bianconera riesce a contenere le iniziative ospiti. Dopo due minuti di recupero, Rapuano manda le squadre negli spogliatoi.

Bianconeri in crescita

Il vantaggio dà maggiore fiducia alla squadra di Runjaic, che continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Al 37' l'Udinese recupera palla alta con Abankwah che serve Davis, mentre al 39' Ekkelenkamp va a un passo dal gol dopo una splendida iniziativa di Kamara, che però si porta il pallone oltre la linea.

Davis sblocca la gara

Al 35' arriva la svolta. L'Udinese costruisce una bella azione manovrata e Solet trova con grande lucidità Davis in area di rigore. L'inglese si muove da vero centravanti, prende il tempo al diretto avversario e con un tocco preciso manda il pallone nell'angolino. Udinese avanti 1-0.

Cresce l'Udinese

Con il passare dei minuti i bianconeri aumentano la pressione. Kamara cerca di spingere sulla corsia mancina, Davis si muove molto sul fronte offensivo e Zaniolo prova a trovare la giocata vincente. Al 31' il numero 10 si libera di un avversario e calcia, mandando il pallone di poco a lato.

Il Padova tiene botta

I veneti restano compatti e provano a sfruttare gli errori in costruzione dell'Udinese. Vojvoda perde qualche pallone di troppo, mentre Palma è bravo a leggere le situazioni difensive e a chiudere su Lasagna. Al 16' Solet prova anche la conclusione dalla trequarti, trovando però la respinta della difesa.

Partenza equilibrata

Ritmi bassi nei primi minuti alla Bluenergy Stadium, con il Padova che prova a prendere subito le misure ai bianconeri. Gli ospiti cercano spesso Lasagna, mentre l'Udinese costruisce con pazienza e si affida soprattutto alle iniziative di Kamara e Zaniolo. La squadra di Runjaic prova a prendere campo, ma senza riuscire inizialmente a creare grandi occasioni.