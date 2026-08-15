L'Udinese supera il primo ostacolo ufficiale della stagione. Al Bluenergy Stadium i bianconeri battono 1-0 il Padova e conquistano il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la vincente della sfida tra Venezia e Modena.

Una vittoria senza particolari rischi, ma con una prestazione ancora da perfezionare. Al termine della gara, Kosta Runjaic ha analizzato il match in conferenza stampa, sottolineando soprattutto l'importanza di aver messo minuti nelle gambe in vista dell'esordio in campionato contro il Como.

Runjaic: "Prestazione da migliorare"

"Era la prima partita ufficiale e le condizioni non erano semplici. Il Padova si è dimostrato un avversario di buona qualità. Nel primo tempo avremmo dovuto segnare un gol in più, anche considerando l'occasione di Zaniolo. Sul 2-0 avremmo avuto un vantaggio importante".

Il tecnico tedesco guarda comunque agli aspetti positivi: "Abbiamo superato il primo turno di Coppa Italia e i giocatori hanno accumulato minuti. Ora abbiamo una settimana per preparare la gara contro il Como. La prestazione è da migliorare, ma faremo di tutto per riuscirci".

Palma preferito a Kabasele

Spazio anche alle scelte di formazione, con Palma schierato al posto di Kabasele: "Sapete bene che Kabasele non potrà giocare contro il Como e abbiamo sfruttato questa partita per ottimizzare i meccanismi. Palma ha giocato molto bene, in maniera lucida e pulita".

Parole positive anche per i giovani: "Abbiamo fatto giocare due ragazzi giovani. Abankwah ha disputato una prestazione solida, mentre Palma deve ancora accumulare minuti per sentirsi sempre meglio in questa posizione. Solet ha dato il suo contributo con una gara straordinaria. Okoye ha giocato la sua prima partita e non ha subito reti. Il bilancio è buono, ma non vogliamo essere troppo euforici".

Ekkelenkamp, Runjaic si aspetta molto

Tra le note positive della serata c'è anche Ekkelenkamp, apparso già in buona condizione: "È un giocatore molto diligente, che lavora tanto per la squadra. Ha chiuso la scorsa stagione con un infortunio e fino adesso lo abbiamo gestito. Mi aspetto molto da lui: ha già mostrato le sue qualità e sa quanto sia importante per noi".

"Il Padova ci ha messo in difficoltà"

Infine, l'analisi dell'avversario: "È una buona squadra. A centrocampo ruotano molto, ma noi abbiamo difeso bene e chiuso gli spazi. Hanno un paio di giocatori con esperienza in Serie A e sono stati pericolosi fino alla fine. È stata una vittoria che ci siamo dovuti guadagnare".

L'Udinese passa dunque il turno e può ora concentrarsi sul prossimo obiettivo: l'esordio in Serie A contro il Como, con la consapevolezza che c'è ancora margine per crescere.