L'Udinese fa sul serio. Nel debutto stagionale in Coppa Italia, i bianconeri affrontano il Padova nei trentaduesimi di finale e Kosta Runjaic non risparmia le proprie pedine migliori. Dopo il successo nella Friuli Venezia Giulia Cup, arriva il primo appuntamento ufficiale di una stagione che vedrà l'Udinese impegnata su più fronti.

Al Bluenergy Stadium, il Padova proverà a sovvertire i pronostici. La formazione di Vincenzo Calabro, neopromossa in Serie B, si presenta con l'obiettivo di mettere in difficoltà i friulani e conquistare il passaggio del turno.

Le scelte di Runjaic e Calabro

Il tecnico dell'Udinese conferma il 3-4-2-1, affidandosi a Okoye tra i pali e alla coppia Zaniolo-Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Gli indisponibili sono Chakvetadze, Goglichidze e Zanoli.

Il Padova risponde con un 3-5-2, con Lasagna e Caprari a comporre il tandem offensivo. Calabro deve invece rinunciare a Seghetti e Marcolini.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Padelli, Piana, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Buksa, Arizala, Mlacic, Kabasele, Camara, Miller, Gomez, Ebosse, Pejicic. All. Runjaic.

Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Sgarbi, Pastina; Lanimacchia, Zuelli, Fusi, Pompetti, Carissoni; Lasagna, Caprari. A disposizione: Mouquet, Scaglia, Bacci, Lovato, Giunti, Varas, Bordoni, Capelli, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Cocchi, Faedo. All. Calabro.