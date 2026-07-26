Fresco di doppio rinnovo con l’Udinese, Hassane Kamara ha parlato direttamente dal ritiro di Leinz. Il difensore bianconero ha commentato il recente rinnovo di contratto e tanti altri temi. Leggiamo le sue parole:

"Sono molto contento e molto orgoglioso di aver prolungato con l'Udinese, quando sono arrivato abbiamo avuto dei momenti difficili ma ora la squadra sta crescendo e questo è molto bello, sono felice di far parte di questo progetto".

Lei è qua da 4 stagioni, è importante anche nello spogliatoio? "Non riesco a far capire quanto mi faccia piacere, abbiamo un bel gruppo, una bella città e un bello stadio, sentiamo la responsabilità di far felice tutti".

Che squadra sta nascendo? "Ci sentiamo bene, è il miglior ritiro che abbiamo fatto da quando sono qua in termini di qualità. Vogliamo essere pronti per la Coppa e per il campionato, vediamo come inizierà questa stagione".

I nuovi come si stanno inserendo? "Credo si sentano già a casa, abbiamo un gruppo forte. Quando arriva un giocatore nuovo si inserisce bene perché siamo come una famiglia, stiamo tutti insieme, non ci sono gruppetti. Il gruppo parla spagnolo, inglese e francese, quindi tutti si inseriscono bene".

Come ha ritrovato il mister? "Con le stesse idee ma con ancora più motivazione, vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Il mister sta spingendo per essere pronti alle prime partite".

Si riparte dai 50 punti dello scorso anno? "Nel calcio quando giochi non c'è tempo per guardare il passato, è stato bello fare 50 punti ma ora inizia la nuova stagione: vogliamo e dobbiamo fare meglio".

Obiettivi personali? "Devo spingere e dare ancora qualcosa in più, perché la squadra sta crescendo e devo farlo anche io. Ho ancora tanta energia da dare. Vorrei fare un po' più di gol e un po' più di assist, è importante per me e per la squadra. Farò di tutto per aiutare la squadra".

Chi l'ha sorpresa di più in questi primi giorni? "Vojvoda ha fatto una bellissima impressione a tutti, è bello trovare giocatori che danno qualcosa in più. Lui e Unai Gomez daranno qualcosa in più alla squadra".