Riparte la stagione ufficiale dell’Udinese. Il primo impegno dei bianconeri sarà quello dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con la squadra di Kosta Runjaic chiamata ad affrontare il Padova. Alla vigilia della sfida, l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa al Bluenergy Stadium, facendo il punto sulla gara, sulla condizione della squadra e sulle ultime dinamiche di mercato.

“Vogliamo iniziare bene”

Runjaic considera la Coppa Italia un obiettivo importante e non nasconde le ambizioni dell’Udinese.

“Si tratta di un torneo molto importante, sia perché è la nostra prima gara ufficiale e vogliamo iniziare bene. È la nostra strada più veloce per arrivare in Europa”.

Il tecnico tedesco sottolinea quindi il valore del percorso in Coppa, che in Italia può rappresentare una via più breve verso una qualificazione europea rispetto al campionato.

“In stagione si lotta per due titoli, campionato e coppa, e un percorso in Coppa Italia è più breve. Dobbiamo quindi passare il primo turno, andando poi a cercare di avanzare il più possibile”.

Difesa, fiducia nei giovani

Uno dei temi principali riguarda la sostituzione di Kristensen, dopo il suo trasferimento all’Atalanta. Tra i candidati per raccoglierne l’eredità ci sono Bertola, Palma e Abankwah.

“C’era da aspettarselo che avrebbe potuto lasciarci. All’inizio ci mancherà, è normale perché abbiamo perso un giocatore importante”.

L’allenatore si è detto fiducioso nel lavoro quotidiano svolto con i ragazzi: “Lavoriamo con loro quotidianamente, hanno una grande voglia di migliorare. La partita poi è una storia a sé e vedremo quale sarà il loro percorso di crescita”.

Okoye e Unai Gomez disponibili

Arrivano buone notizie anche dall’infermeria. Okoye e Unai Gomez saranno infatti a disposizione per la sfida contro il Padova.

Non saranno invece convocabili Chakvetadze e Zanoli. Da valutare anche le condizioni di Goglichidze, che ha accusato un problema durante l’allenamento.

“Ha avuto un piccolo problemino in seguito a un colpo subito ieri in allenamento. Nulla di grave però”, ha spiegato Runjaic.

“Siamo i favoriti, ma servirà attenzione”

L’Udinese partirà con i favori del pronostico, considerando la differenza di categoria. Runjaic, tuttavia, predica prudenza e chiede ai suoi massima concentrazione.

“Siamo i favoriti, giochiamo in Serie A e affrontiamo una squadra di Serie B. Bisognerà prendere ogni avversario sul serio”.

Anche il cambio di allenatore del Padova rappresenta un elemento di ulteriore attenzione: “Hanno cambiato allenatore e servirà attenzione. Mi aspetto una buona prestazione sapendo che la prima gara ufficiale può essere difficile”.