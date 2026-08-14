Sarà una location dal forte valore simbolico per il popolo bianconero a fare da cornice alla presentazione dell'Udinese 2026/27. Martedì 18 agosto, infatti, il Parco Moretti ospiterà l'evento dedicato alla nuova squadra, in una stagione speciale per il club friulano, che celebra i 130 anni dalla sua fondazione.

Il Parco Moretti sorge proprio dove un tempo si trovava lo storico Stadio Moretti, teatro di tante pagine della storia dell'Udinese e luogo legato ai ricordi di intere generazioni di tifosi.

Una serata tutta bianconera

L'appuntamento prenderà il via alle 18.30, quando il Parco Moretti si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato ai colori bianconeri. Saranno presenti aree dedicate al food, al merchandising e alla campagna abbonamenti, oltre a giochi e attività pensate per coinvolgere i tifosi.

Dopo i primi momenti di intrattenimento e la presenza di alcuni ospiti, alle 19.30 sarà il turno della formazione Primavera. Alle 20.00, invece, spazio al momento più atteso: la presentazione della prima squadra dell'Udinese.

La nuova formazione di Kosta Runjaic potrà così ricevere l'abbraccio dei tifosi in vista dell'esordio in campionato contro il Como. Un appuntamento che promette di trasformare il calore del pubblico del Parco Moretti in una spinta in più verso la nuova stagione.

Presenting partner della serata sarà WeRent.