Calciomercato Udinese – Okaka: Di Marzio fa chiarezza / Rischia di saltare!

É sempre calciomercato! Non è un semplice slogan, è un dato di fatto. In Italia si possono tesserare soltanto i calciatori svincolati ma ci sono altri Paesi in cui il mercato è apertissimo. Uno di questi è proprio la Turchia. Ma arriviamo a Okaka.

Il centravanti ha bisogno di più spazio. Vuole una maglia da titolare e a Udine non c'è più posto per lui. O meglio, il posto c'è ma in panchina... Isaac Success e Beto sono stati acquistati perché la dirigenza bianconera ha grandi piani per loro. Marino ci punta molto e la famiglia Pozzo non fa mai degli investimenti tanto per farli. Torniamo a Okaka.