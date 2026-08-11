L’avventura di Thomas Kristensen con l’Udinese è ormai vicina alla conclusione. Il difensore danese classe 2002 è infatti a un passo dal trasferimento all’Atalanta, con le due società che stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli prima di arrivare alla fumata bianca.

Dopo tre stagioni in Friuli, Kristensen si prepara dunque a salutare l’Udinese per iniziare una nuova esperienza in Serie A e proseguire il proprio percorso di crescita.

Kristensen all’Atalanta: la formula

L’intesa tra Udinese e Atalanta è ormai vicina. Le due società hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del difensore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3 milioni di euro di bonus.

L’operazione prevede inoltre una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore in favore dell’Udinese.

Anche Kristensen ha già trovato l’accordo con l’Atalanta per il contratto: il difensore è pronto a legarsi al club bergamasco fino al 2031, considerando la prima stagione in prestito e le successive quattro dopo l'obbligo di riscatto.

Restano da definire gli ultimi dettagli prima di poter considerare conclusa l’operazione.

L’Udinese cerca il sostituto

Per l’Udinese, invece, si apre la necessità di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore. La dirigenza friulana ha già diversi profili sul proprio taccuino e nei prossimi giorni potrebbe accelerare per individuare il sostituto del centrale danese.