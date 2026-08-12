Gigi Delneri promuove l’Udinese vista nel triangolare contro Barcellona e Nottingham Forest. Intervistato dal Messaggero Veneto, l’ex tecnico bianconero ha analizzato la squadra di Kosta Runjaic, soffermandosi sulle novità emerse nelle due sfide e sulle prospettive per la stagione.

“È una buona Udinese”

“È una buona Udinese – ha spiegato Delneri – e da Runjaic mi aspetto una maturazione sotto tutti i punti di vista. Ormai conosce bene l’ambiente ed è in sintonia con la società”Particolarmente positiva, secondo l’allenatore, la prestazione contro il Nottingham: “Nel tempo giocato con gli inglesi si è vista l’Udinese tipo, la squadra che grosso modo rivedremo in stagione, con una struttura definita e alcune novità”.

Vojvoda convince, Ekkelenkamp diverso da Atta

Tra le novità spicca l’impatto di Vojvoda: “È entrato subito in sintonia e credo sia stato un bell’acquisto. A Como era abituato a lavorare in una certa maniera e si vede”.

Delneri evidenzia poi le differenze tra Ekkelenkamp e Atta: “L’olandese non ha le stesse caratteristiche del francese. Qualcosa in termini di dribbling e personalità palla al piede l’Udinese può perderlo, ma Ekkelenkamp garantisce corsa, presenza e grande lavoro senza palla, soprattutto nei ripiegamenti difensivi”.

Zaniolo, ora serve continuità

Un capitolo importante riguarda anche Zaniolo. “Ha i colpi e la forma arriverà con il tempo. Da lui quest’anno bisogna aspettarsi soprattutto un miglioramento sul piano della continuità” osserva Delneri.

L’ex tecnico bianconero apprezza anche la disponibilità al sacrificio mostrata dal giocatore: “Ha fatto capire di essere importante e ha dato la svolta chiudendo la querelle del contratto con una buona prestazione. Ora, però, dovrà ripetersi”.

Runjaic, la maturazione passa anche dalla tattica

Infine, Delneri si sofferma proprio sulla crescita di Runjaic: “Una maturazione in tutti i sensi, anche perché non sono molti gli allenatori rimasti tre anni all’Udinese. Conosce l’ambiente, è in sintonia con la società e ha tutto per fare bene”.

E proprio questa conoscenza può permettergli di introdurre nuove soluzioni: “Può portare qualche evoluzione tattica, una variazione che permetta di esaltare le caratteristiche dei giocatori”.