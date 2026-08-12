Gerard Deulofeu non si arrende e continua a lavorare per tornare in campo. L’ex Udinese racconta il difficile percorso e la sua grande determinazione.
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Gerard Deulofeu non ha alcuna intenzione di arrendersi. L’attaccante catalano, fermo dal gennaio 2023 a causa di un grave problema al ginocchio, continua a lavorare con un unico obiettivo: tornare in campo.
Intervistato da Jijantes FC, Deulofeu ha raccontato ancora una volta quanto sia difficile il percorso che sta affrontando, ma anche quanto sia forte la sua determinazione: “Ogni volta che faccio un passo, si scontrano tibia e femore. Una persona normale, in una condizione come la mia, avrebbe bisogno di una protesi”.
Nonostante le difficoltà, il classe 1994 guarda ancora al calcio giocato con ambizione: “Se riesco a tornare a giocare a calcio penso davvero che potrei fare la storia. È quello che voglio”.
A 32 anni, l’ex Udinese continua quindi a prendersi cura di sé e a inseguire un ritorno che avrebbe un significato speciale: “Se ritorno, magari riesco a giocare qualche anno. Se invece rientro e soffro, vedremo. Ma intanto voglio tornare a giocare”.
Una sfida personale prima ancora che sportiva, con Deulofeu che non vuole mettere la parola fine alla propria carriera senza aver fatto tutto il possibile per tornare protagonista sul campo.
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