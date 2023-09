Mercato Udinese – Il difensore ha deciso, addio in due anni: c’è la clausola

Nehuen Perez potrebbe essere il prossimo addio per l'Udinese. Il calciatore argentino nei due anni in bianconero è cresciuto a dismisura e questa potrebbe diventare a tutti gli effetti la stagione della consacrazione. Il problema più grosso, però, è la clausola che ha nel suo contratto. Andiamo a vedere di cosa si sta parlando.

Ritorno all'Atletico Madrid

L'Udinese quando si è assicurato le prestazioni di Nehuen, ha fatto inserire una clausola di recompra per la società di Madrid. Quest'estate non è stata sfruttata, ma vale ancora per due anni. Il team di Simeone si potrà riprendere il difensore a quindici milioni entro le prossime due estati. Se le prestazioni di Nehuen continueranno ad essere queste, l'addio sarà imminente.