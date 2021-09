Calciomercato Udinese – Il difensore è pronto / Vicino alla firma

1 di 2

La nuova destinazione

David Luiz

Il mercato di Serie A si è concluso da più di una settimana e tutte le società sembrano aver chiuso i loro affari e non dover più sistemare in alcun modo le loro rose. Però restano ancora diversi giocatori sul mercato e stiamo parlando di tutta la lista svincolati che anche in queste ore continua a regalare trattative ed emozioni.

Dopo l'arrivo di Ribery a Salerno, anche un altro grandissimo giocatore sembrava vicino alla società granata o ad un possibile approdo in Serie A, ma non si è riuscito a chiudere. Pertanto, stiamo parlando di un ottimo giocatore capace di fare la differenza in qualsiasi situazione. Ecco di chi stiamo parlando

Il difensore è stato titolare nelle migliori squadre del mondo. Ha vinto tutto il possibile ed immaginabile in ambito nazionale ed internazionale. Ora sembrava vicinissimo ad un club delle provincia italiana, ma è cambiato tutto molto in fretta. Firmerà per una nuova squadra, ma non sarà in Italia. Ecco la sua nuova avventura <<<