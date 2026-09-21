Tre settimane per fermarsi, analizzare le difficoltà e provare a cambiare passo. Per l’Udinese la sosta arriva in un momento complicato, dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato. Il ko contro il Cagliari ha lasciato delusione e interrogativi, ma offre anche a Kosta Runjaic l’opportunità di intervenire sul lavoro della squadra senza l’immediata pressione di una nuova partita.

Serve ritrovare equilibrio

La priorità sarà ripartire dagli errori che hanno condizionato le ultime gare. Le sconfitte contro Lazio, Inter e Cagliari hanno evidenziato difficoltà differenti, ma il risultato finale è stato lo stesso: zero punti e una classifica che impone una reazione.

Contro i sardi, in particolare, l’Udinese ha pagato a caro prezzo un’ingenuità difensiva. Un episodio che ha pesato sull’esito della partita e che rende necessario lavorare sulla gestione dei momenti decisivi.

Runjaic studia le contromisure

Il tecnico avrà tempo per riflettere sulle scelte tattiche e sugli equilibri del gruppo. Le assenze hanno inciso sulla continuità della squadra, ma la pausa potrà permettere anche di recuperare giocatori e ritrovare alternative.

L’obiettivo sarà arrivare alla ripresa con maggiore solidità e con una squadra capace di trasformare il gioco in risultati. Le prestazioni, da sole, non bastano più: servono punti.

Torino, il primo banco di prova dopo la pausa

Alla ripresa del campionato i bianconeri saranno attesi dalla trasferta contro il Torino, guidato da Abate. Sarà il primo appuntamento per verificare se il lavoro svolto durante la sosta avrà prodotto i cambiamenti auspicati.

Per l’Udinese non si tratta soltanto di interrompere la serie negativa, ma di ritrovare fiducia e continuità. La pausa rappresenta una possibilità concreta per riorganizzarsi: ora servirà tradurre il lavoro quotidiano in una risposta sul campo.