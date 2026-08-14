È già vigilia della prima sfida ufficiale della stagione per l'Udinese, attesa a Ferragosto dall'esordio in Coppa Italia. Kosta Runjaic presenterà oggi alle 16.30 il match in conferenza stampa, mentre il tecnico bianconero è ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione.

Il primo riguarda la porta. Dallo staff medico sono arrivate rassicurazioni sulle condizioni di Maduka Okoye e il portiere nigeriano potrebbe così riprendersi una maglia da titolare.

Non sembrano esserci invece particolari interrogativi nel reparto offensivo, dove Zaniolo ed Ekkelenkamp sono destinati ad agire alle spalle di Davis.

Ballottaggi in difesa e a centrocampo

Qualche dubbio in più riguarda difesa e centrocampo. Nella linea a tre, il ballottaggio per il ruolo di braccetto destro è tra Abankwah e Bertola. A completare il reparto dovrebbero essere Kabasele e Solet, con il primo che sarà costretto a saltare per squalifica le prime due giornate del prossimo campionato.

In mediana, Piotrowski è insidiato dal giovane Miller per affiancare il capitano Karlstrom. Sugli esterni, invece, spazio a Vojvoda e Kamara.

Le ultime ore serviranno dunque a Runjaic per sciogliere i nodi rimasti e scegliere l'undici migliore per iniziare con il piede giusto la stagione ufficiale e conquistare il passaggio del turno in Coppa Italia.