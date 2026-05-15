Idrissa Gueye continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il centravanti sta mettendo a referto delle prestazioni decisamente convincenti in questo finale di stagione e di conseguenza cambia l'obiettivo dell'Udinese per quanto riguarda il suo futuro. Un riscatto che fino a qualche settimana fa sembrava essere davvero difficile, potrebbe prendere quota anche se più di qualcosa andrebbe rivisto. Non perdiamo tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sarebbero i nuovi parametri di un contratto molto importante per la squadra bianconera. Gueye è il calciatore che potrebbe scrivere l'attacco del futuro.

Il futuro di Idrissa Gueye è tutto da scrivere

Udinese

L'attaccante arrivato dalla Francia ha trovato la prima rete in Serie A proprio nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Cagliari. Il riscatto al momento è fissato intorno ai 9 milioni di euro. La sensazione è che l'Udinese vorrebbe continuare il percorso con il ragazzo ex Metz, ma logicamente abbassare le pretese di qualche milione di euro. La richiesta finale dovrebbe aggirarsi tra i cinque e i sei milioni, c'è solo da capire se effettivamente il Metz riaprirà alle trattative oppure preferirà riprendersi il calciatore in rosa per rivalutarlo e cederlo al miglior offerente sul mercato.