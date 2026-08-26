Dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro il Como, l'Udinese è pronta a concentrarsi sulla prima trasferta della stagione. Anche la seconda giornata di campionato vedrà infatti i bianconeri scendere in campo di sabato, con la sfida contro il Monza in programma il 29 agosto.

Kosta Runjaic presenterà il prossimo appuntamento in conferenza stampa, facendo il punto sulla squadra e sulle scelte in vista della gara.

Runjaic parlerà alla vigilia di Monza-Udinese

L'allenatore tedesco incontrerà i giornalisti venerdì 28 agosto alle ore 13, nella sala stampa dello stadio Friuli.

Sarà l'occasione per analizzare il momento della squadra dopo l'1-1 contro il Como e per conoscere le ultime indicazioni sulle condizioni dei giocatori.

Particolare attenzione sarà rivolta all'infermeria, considerando gli stop di Nicolò Zaniolo e Matteo Palma e la squalifica di Kabasele. Runjaic dovrà infatti trovare nuove soluzioni soprattutto nel reparto arretrato.

Tutto pronto per la prima trasferta

Il secondo turno di Serie A rappresenterà il primo test lontano dal Friuli per l'Udinese. Dopo le buone indicazioni mostrate contro il Como, i bianconeri cercheranno di dare continuità alla prestazione e conquistare i primi tre punti della stagione.

Prima, però, ci sarà la conferenza di Runjaic, appuntamento utile per fare il punto della situazione alla vigilia della partenza verso Monza.