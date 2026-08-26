Rui Modesto potrebbe salutare l'Udinese a titolo definitivo: il Rakow è la destinazione più concreta e prepara l'affondo per l'esterno portoghese.
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Il futuro di Rui Modesto sembra essere sempre più lontano dall'Udinese. Con il mercato ormai entrato nella sua fase decisiva, la dirigenza friulana sta intensificando i contatti per trovare una soluzione definitiva per l'esterno classe 1999.
L'ipotesi di una cessione a titolo definitivo prende quota e, nelle ultime ore, è emersa con maggiore forza una possibile destinazione per il giocatore.
Il Rakow vuole chiudere
Come vi avevamo già anticipato nelle scorse settimane, la pista più concreta porta in Polonia, dove il Rakow sta preparando l'affondo per arrivare a Modesto.
Il club polacco avrebbe intenzione di accelerare la trattativa nei prossimi giorni e proverà a raggiungere un accordo con l'Udinese per il cartellino del giocatore. Parallelamente, dovrà essere trovata anche l'intesa con l'entourage dell'esterno.
Modesto verso una nuova avventura
L'operazione è quindi ancora da definire, ma i segnali portano verso una separazione ormai sempre più probabile tra Modesto e l'Udinese.
Le prossime ore saranno importanti per capire se il Rakow riuscirà a trasformare l'interesse in una vera e propria trattativa concreta. La dirigenza bianconera, intanto, continua a lavorare per sistemare gli ultimi movimenti in uscita prima della chiusura del mercato.
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