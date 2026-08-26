Udinese-Venezia, mercoledì 2 settembre alle 18 al Bluenergy Stadium: biglietti, prezzi, settori disponibili e tutte le informazioni per assistere alla sfida.
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Torna una sfida molto sentita per il calcio friulano, questa volta con in palio il passaggio del turno. Mercoledì 2 settembre alle 18.00 l'Udinese affronterà il Venezia al Bluenergy Stadium, nel match valido per la Coppa Italia.
In vista dell'appuntamento, il club bianconero ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, ai settori disponibili e agli orari delle biglietterie dello stadio.
Udinese-Venezia, quando acquistare i biglietti
I tagliandi per assistere alla sfida sono disponibili dalle 16.30 di martedì 25 agosto.
I tifosi potranno acquistare i biglietti online attraverso il circuito ufficiale, presso le rivendite autorizzate oppure direttamente alle biglietterie del Bluenergy Stadium.
Il club invita i sostenitori bianconeri a prestare attenzione ai canali di acquisto e a utilizzare esclusivamente quelli ufficiali, evitando piattaforme non autorizzate.
Gli orari delle biglietterie
Le biglietterie del Bluenergy Stadium seguiranno un calendario specifico in vista della partita.
Lunedì 31 agosto: 9.00-13.00 e 15.00-19.00, presso l'Infopoint Curva Nord.
Martedì 1° settembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00, presso l'Infopoint Curva Nord.
Mercoledì 2 settembre, giorno della gara: 9.00-18.00, presso i botteghini esterni.
L'Udinese invita inoltre i tifosi a recarsi allo stadio già muniti del proprio biglietto, così da agevolare l'accesso all'impianto.
I settori disponibili e i prezzi
Per la sfida contro il Venezia saranno aperti al pubblico solamente alcuni settori del Bluenergy Stadium.
Queste le tariffe comunicate dal club:
- Tribuna laterale nord: 15 euro
- Tribuna centrale nord: 15 euro
- Vip Club: 50 euro
- Settore ospiti: 15 euro
Saranno inoltre disponibili i posti della Tribunetta disabili.
Settore ospiti, la disposizione per i residenti a Venezia
Per quanto riguarda il settore ospiti, il club ha comunicato una specifica disposizione legata alla residenza.
Su indicazione delle autorità competenti, è vietato l'acquisto dei biglietti ai residenti nella Provincia di Venezia.
Per tutti gli altri settori, invece, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore, con l'eccezione dei tagliandi del settore ospiti.
L'appuntamento è dunque fissato per mercoledì 2 settembre alle ore 18.00, quando Udinese e Venezia si affronteranno al Bluenergy Stadium con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno in Coppa Italia.
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