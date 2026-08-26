È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la sfida tra Udinese e Monza, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. La gara è in programma sabato 29 agosto alle ore 18.30 e sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta.

Per il direttore di gara si tratterà di un appuntamento particolarmente importante, visto che sarà la sua prima direzione assoluta nel massimo campionato italiano.

Allegretta, nessun precedente con l'Udinese

Il fischietto pugliese non ha mai diretto l'Udinese nel corso della sua carriera. Sarà quindi un incrocio completamente inedito per i bianconeri, che affronteranno la trasferta di Monza con una direzione arbitrale alla prima esperienza in Serie A.

Diverso il discorso per il Monza, che ha già incontrato Allegretta in due occasioni. Entrambi i precedenti risalgono alla scorsa stagione di Serie B: il bilancio è di una vittoria per i brianzoli e un pareggio.

La designazione completa di Udinese-Monza

La squadra arbitrale scelta per la sfida è composta da:

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Assistenti: Politi - Belsanti

IV ufficiale: Massa

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

L'appuntamento è quindi fissato per sabato pomeriggio, quando Udinese e Monza si sfideranno nella seconda giornata di campionato. Per Allegretta sarà subito un debutto importante nel massimo campionato.