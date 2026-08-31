Lazar Jovanović è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Il giovane esterno offensivo è arrivato questa mattina, attorno alle 8.30, a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto con il club bianconero.

Jovanović, visite mediche e poi la firma

La trattativa è ormai alle battute finali. Dopo aver completato gli esami medici, il classe 2006 è atteso in Friuli per gli ultimi passaggi e la firma che sancirà ufficialmente l'inizio della sua nuova avventura in bianconero.

L'Udinese ha individuato in Jovanović un rinforzo per il reparto offensivo e la sua operazione è stata impostata con lo Stoccarda sulla base di 6,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus.

L'arrivo del serbo aggiungerà una nuova soluzione offensiva alla rosa di Kosta Runjaic, in un momento in cui la squadra deve fare i conti anche con l'assenza di Nicolò Zaniolo.

Le visite mediche rappresentano ora uno degli ultimi passaggi prima dell'annuncio ufficiale. Jovanović è pronto a vestire bianconero e l'Udinese si prepara così a chiudere un'altra importante operazione in queste ultime ore di mercato.