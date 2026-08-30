L'Udinese torna da Monza con tre punti pesanti e un traguardo storico. Il successo per 3-2 conquistato al Brianteo rappresenta infatti la vittoria numero 600 dei bianconeri in Serie A, un risultato significativo che arriva dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro il Como.

Dopo due giornate la squadra di Kosta Runjaic ha raccolto quattro punti, mostrando segnali incoraggianti sotto il profilo del gioco e della personalità.

Un avvio da quattro punti

Contro il Como era arrivato un pareggio che aveva lasciato anche qualche rimpianto per quanto mostrato sul campo. A Monza, invece, l'Udinese ha trovato il primo successo della stagione grazie alle reti di Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp.

I bianconeri hanno costruito il proprio vantaggio soprattutto nel primo tempo, prima di dover soffrire nella ripresa. Runjaic ha sottolineato proprio questo aspetto dopo la partita, evidenziando la capacità della squadra di lottare fino alla fine, pur riconoscendo che ci sono ancora aspetti da migliorare.

Ekkelenkamp e Kamara, segnali importanti

La trasferta di Monza ha confermato anche l'ottimo momento di Hassane Kamara, alla seconda rete consecutiva in campionato, e la crescita di Jurgen Ekkelenkamp, autore di uno splendido gol per il momentaneo 3-1.

L'olandese sembra aver trovato una posizione nella quale riesce a esprimersi con maggiore continuità. Lo stesso Runjaic ha spiegato di aspettarsi ancora più gol da un giocatore che considera prezioso anche per il lavoro svolto al servizio della squadra.

Ora il test contro la Lazio

L'Udinese può dunque guardare con fiducia alle prossime settimane. I quattro punti conquistati nelle prime due giornate rappresentano una base positiva, ma il campionato è appena iniziato e servirà trovare maggiore continuità.

Il prossimo appuntamento sarà quello contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. Un test importante per capire se la vittoria di Monza potrà essere il punto di partenza per un avvio di stagione ancora più convincente.