Archiviata la vittoria di Monza, l'Udinese è tornata subito al lavoro in vista del prossimo impegno. I bianconeri affronteranno infatti il Venezia mercoledì 2 settembre alle 18 al Bluenergy Stadium, nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Lavoro differenziato dopo Monza

Nella giornata di ieri, chi è sceso in campo in Brianza ha svolto il consueto lavoro di scarico, mentre gli altri giocatori hanno affrontato una seduta più intensa. Oggi la squadra tornerà nuovamente in campo per un allenamento mattutino.

Domani, invece, Kosta Runjaic ha programmato una seduta nel tardo pomeriggio per completare la preparazione alla sfida contro i lagunari.

Kabasele torna a disposizione

Per la gara di Coppa Italia, il tecnico bianconero potrà nuovamente contare su Christian Kabasele. Il difensore ha saltato le prime due giornate di campionato a causa della squalifica e torna così disponibile per la sfida contro il Venezia.

Restano invece indisponibili Matteo Palma, Nicolò Zaniolo, Zanoli e Chakvetadze.

Davis verso il riposo?

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, Runjaic potrebbe decidere di non forzare Keinan Davis. L'attaccante inglese, reduce dall'impegno di Monza, potrebbe essere preservato in vista della prossima sfida di campionato.

Lunedì 7 settembre, infatti, l'Udinese tornerà in campo al Bluenergy Stadium contro la Lazio. La gestione delle energie e degli uomini sarà quindi un aspetto importante per Runjaic in questi giorni ravvicinati.